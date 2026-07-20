Экономист Борисова: овощи и фрукты могут подешеветь на 30% до конца лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Овощи, зелень и фрукты до конца лета могут подешеветь в России на 30%. Об этом сообщила News.ru доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.

"В ближайшие два месяца стоит ждать снижения цен на плодоовощную продукцию. Помидоры, огурцы, зелень, фрукты могут потерять в цене 30% от текущей стоимости", – сказала Борисова.

По мнению эксперта, наиболее заметным падение может быть в случае укрепления рубля и при высоких поставках.

Экономист отметила, что в ближайшие две недели упадут в цене ягоды, в частности крыжовник, при этом показатели снизятся на 5–10%. Затем уменьшится стоимость яблок ии груш: ожидается их удешевление на 3–5%.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что ведомство ожидает в 2026 году хороший урожай, особенно на юге страны. По ее словам, благоприятные погодные условия, в том числе обилие влаги, создали предпосылки для этого.