В Якутии найден экипаж Ан-2, у которого сработал аварийный радиомаяк

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Экипаж самолета Ан-2, у которого сработал аварийный радиомаяк, найден в Якутии, сообщил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Евгений Перфильев.

"Самолет найден, все живы", – написал он в своем телеграм-канале.

Как уточнил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко, самолет обнаружили спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы (РПСБ) на поисково-спасательном воздушном судне (ПСВС) Росавиации в Томпонском улусе (районе) Якутии.

По уточненной информации, на борту Ан-2 находились два пилота и специалист-наблюдатель. Предварительно, они получили ушибы и ссадины. Их взяли на борт ПСВС и доставили в аэропорт Хандыга поселка Теплый Ключ в 11:00 по московскому времени.

Ан-2 перестал выходить на связь утром 10 июня, во время мониторинга лесопожарной обстановки. При этом пропавший самолет продолжал отображаться на радаре.

В региональной службе спасения предположили , что на борту сломалась рация. На поиски экипажа и воздушного судна вылетал вертолет Ми-8.

