ТАСС: в Якутии потеряна связь с самолетом Ан-2

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

В Якутии самолет Ан-2 перестал выходить на связь, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Воздушное судно проводило мониторинг лесопожарной обстановки, но в какой-то момент связь с самолетом была потеряна. По данным СМИ, на борту находятся три человека – два члена экипажа и наблюдатель от Авиалесоохраны.

Инцидент произошел 10 июня, примерно в 08:00 по московскому времени. В настоящий момент с Ан-2 пытаются установить связь.

В свою очередь, в Минэкологии региона РИА Новости заявили, Ан-2 подавал сигнал бедствия. В настоящее время на поиски самолета вылетел борт.

Ранее вынужденную посадку в Парабельском районе Томской области совершил вертолет Ми-8 авиапредприятия "Ельцовка". На борту находились 17 пассажиров и 3 члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

По предварительной версии, во время взлета у вертолета возникли технические неисправности, после чего экипаж остановил набор высоты и посадил судно.

Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, а местный следственный отдел на транспорте начал проверку по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

