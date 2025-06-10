Пропавший в Якутии Ан-2 отображается на радаре

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Пропавший у Якутского поселка Хандыга Ан-2 отображается на радаре. В самолете могла сломаться рация, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной службы спасения.

"Радары показывают, что сам самолет есть, возможно, у них просто рация не отвечает. Наши спасатели не задействованы в поисках", – заявили в ведомстве.

В настоящий момент Росавиация ведет поиски самолета авиакомпании "МиАн". В них участвует вертолет Ми-8 "Полярных авиалиний", на борту находятся спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы.

"Воздушное судно (ВС) с регистрационным номером RA-81532 совершало полет в интересах охраны лесов в Томпонском улусе (районе) Якутии. Сработал аварийный радиомаяк", – уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Предварительно, на борту Ан-2 находились пять человек – два пилота и три специалиста-наблюдателя. При этом спасатели МЧС в поисках не задействованы, уточнили в пресс-службе регионального министерства.

Самолет Ан-2 в Якутии перестал выходить на связь утром 10 июня. В этот момент воздушное судно проводило мониторинг лесопожарной обстановки. Изначально СМИ сообщили, что на борту находятся три человека – два члена экипажа и наблюдатель от Авиалесоохраны.

В Минэкологии региона заявили, что Ан-2 подавал сигнал бедствия.