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19 апреля, 20:20

Происшествия

Спасатели обнаружили тело ребенка, который провалился под лед месяц назад в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "Аварийно-спасательная служба ЛО"

Спасатели нашли тело шестилетнего мальчика, который провалился под лед на реке в Ленинградской области почти месяц назад. Об этом Аварийно-спасательная служба региона сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

ЧП произошло на реке Тосна в районе населенного пункта Никольское 23 марта. С момента поступления информации о происшествии спасатели вели поиски, однако они осложнялись сильным течением реки и активным движением льда, особенно в первые пять дней.

"Сегодня, 19 апреля, спасатели Аварийно-спасательной службы Ленобласти обнаружили тело ребенка, транспортировали его на берег и передали сотрудникам полиции", – говорится в публикации.

Ранее в Химках две 12-летние девочки провалились под лед. Инцидент произошел на Канале имени Москвы со стороны парка Льва Толстого. В результате одного ребенка спасли очевидцы, а второй утонул.

Позже было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Установление гибели несовершеннолетней контролирует прокуратура.

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