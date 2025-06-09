В Петербурге неизвестный украл собаку, пока владельцы заносили домой сумки

Фото: телеграм-канал "Петербург с огоньком"

В Санкт-Петербурге неизвестный украл йоркширского терьера по кличке Симба. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на хозяина животного Владимира.

Инцидент произошел на улице Авиаконструкторов. Неизвестный увидел питомца, которого владельцы оставили на некоторое время без присмотра, и похитил.

Пропажа была выявлена, когда прибывшие с дачи хозяева переносили сумки в подъезд.

"Симбы не было буквально 3–4 минуты. Мы прошли по всем району, но никакой информации не было, его никто не видел. <...> Собака у нас достаточно умная, далеко не убегала. Если и убежит, то сразу вернется", – отметил Владимир.

В результате мужчина отправился искать собаку ночью, а также запросил у охраны записи с камер наблюдения. На видео заметили, как неизвестный спрашивал у гулявших с собаками людей о владельцах Симбы, а потом взял пса на руки и ушел, направившись в сторону стройки.

Несмотря на то что неизвестный, по мнению Владимира, действовал из благих намерений, владелец йоркширского терьера все-таки обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже.

Ранее в подмосковных Химках искали похищенную из магазина собаку породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель по кличке Бэтти. Ее украли из "Детского мира" на улице Пожарского. Хозяин питомца тогда написал заявление в полицию.

