Полицейские ликвидировали подпольный покерный клуб на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные полицейские при поддержке коллег из УФСБ и Росгвардии ликвидировали подпольный покерный клуб на востоке города, передает пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

Игорное заведение располагалось на втором этаже нежилого дома и работало в закрытом режиме с соблюдением мер конспирации, преимущественно в ночное время, уточнили в ведомстве.

Причем, как выяснили правоохранители, вход в него осуществлялся через двери, оборудованные камерами видеонаблюдения, которые были направлены на входную группу для идентификации посетителей.

При проведении операции в игровом зале находилось несколько десятков человек. По данным МВД, они могли попасть внутрь по СМС-приглашениям, рекомендации знакомых или по предварительному звонку.

В результате оперативники изъяли игровое оборудование, средства связи и черновую документацию, представляющую интерес для следствия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр".

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства совершенного преступления и ищут организатора.

Ранее в России предложили криминализировать любую рекламу онлайн-казино в российском сегменте интернета. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник сказал, что ежедневно тысячи россиян верят красочной рекламе и теряют свои деньги в заведомо проигрышной игре с компьютером.

Он считает, что полная криминализация азартных игр в Сети позволит снизить число вовлеченных в них граждан и доходы подпольных организаций.