Психоаналитик Смолярчук: на крайней стадии лудомании человек ведет себя "как животное"

В России предложили ввести самозапрет на участие в азартных играх. За прием ставок от граждан с добровольными ограничениями или выдачу им фишек в казино организациям может грозить серьезный штраф. Подробнее об инициативе и ее возможном эффекте – в материале Москвы 24.
Бить себя по рукам
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, который позволит россиянам устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. Предполагается, что для этого нужно подать заявление о включении себя в специальный перечень.
После этого компаниям будет запрещено рассылать рекламу клиентам, принимать от них ставки и давать обменные фишки. Кроме того, они получат право отказывать людям из перечня во входе в заведение.
Отдельным законопроектом в Госдуме предложили ввести административную ответственность за несоблюдение этих правил: должностным лицам может грозить штраф от 10 до 30 тысяч рублей, а юрлицам – от 50 до 100 тысяч. Если новые меры примут, за исключением отдельных пунктов они должны вступить в силу с 1 сентября 2024 года.
Законопроект поможет уберечь россиян от неосознанных действий и мошенничества, рассказал Москве 24 один из его авторов, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Евгений Ревенко. При этом документ не влечет за собой серьезных последствий для индустрии азартных игр, подчеркнул он.
"Кроме того, мы таким образом можем обезопасить людей от мошеннических схем, если кто-то воспользуется персональными данными или другими сведениями, лишит гражданина средств к существованию", – отметил Ревенко.
Другой соавтор законопроекта, зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков в беседе с Москвой 24 назвал документ своевременным.
"В последнее время я получал множество обращений граждан, которые просто кричали о том, что есть такая проблема, как лудомания (игровая зависимость – Прим. ред.), с ней надо что-то делать", – сказал Бурлаков.
Депутат подчеркнул, что подобные меры давно действуют во многих странах. По его словам, россиянам нужно бороться с зависимостью, ограничивать свои действия и возможное негативное влияния азартных игр.
Путь к разорению
Зависимость от игр часто возникает у мужчин и женщин, склонных к власти и перфекционизму. Об этом Москве 24 рассказала директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук. По ее словам, такие люди склонны доводить дело до конца и не отвлекаться от процесса, так как их учили подобному с детства. Эти качества в итоге и проявляются во время азартных игр, объяснила эксперт.
Также Смолярчук озвучила четыре стадии лудомании:
- первая – человек просто проявляет интерес к казино и ставкам;
- вторая – возникновение материального любопытства и интерес к выигрышам;
- третья – спортивная злость из-за регулярных проигрышей и желание "отыграться";
- четвертая – появление гормональной зависимости от игры.
Проблема становится очевидной, когда тон человека становится отстраненным, а его поведение – странным. Кроме того, из дома начинают пропадать большие деньги.
"Это вскрывается на четвертой стадии, когда человек имеет тяжелую форму гормональной тяги к победе", – подчеркнула Ирина Смолярчук.
В подобных случаях самозапрета на азартные игры будет недостаточно. Если есть подобная проблема, необходима консультация специалиста, заключила психоаналитик.