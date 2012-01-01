Психоаналитик Смолярчук: на крайней стадии лудомании человек ведет себя "как животное"

В России предложили ввести самозапрет на участие в азартных играх. За прием ставок от граждан с добровольными ограничениями или выдачу им фишек в казино организациям может грозить серьезный штраф. Подробнее об инициативе и ее возможном эффекте – в материале Москвы 24.

Бить себя по рукам

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, который позволит россиянам устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. Предполагается, что для этого нужно подать заявление о включении себя в специальный перечень.

После этого компаниям будет запрещено рассылать рекламу клиентам, принимать от них ставки и давать обменные фишки. Кроме того, они получат право отказывать людям из перечня во входе в заведение.





из пояснительной записки законопроекта Динамичное развитие рынка интерактивных (online) азартных игр <...>, рост числа пунктов приема ставок букмекерских контор и тотализаторов, <...> бурное развитие игорной деятельности в отдельных игорных зонах способствуют увеличению числа граждан, желающих оградить себя или своих подопечных от участия в азартных играх в целях предотвращения возникновения паталогического влечения <...>, а также борьбы с ним.

Отдельным законопроектом в Госдуме предложили ввести административную ответственность за несоблюдение этих правил: должностным лицам может грозить штраф от 10 до 30 тысяч рублей, а юрлицам – от 50 до 100 тысяч. Если новые меры примут, за исключением отдельных пунктов они должны вступить в силу с 1 сентября 2024 года.



Законопроект поможет уберечь россиян от неосознанных действий и мошенничества, рассказал Москве 24 один из его авторов, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Евгений Ревенко. При этом документ не влечет за собой серьезных последствий для индустрии азартных игр, подчеркнул он.





Евгений Ревенко член комитета Госдумы по физической культуре и спорту При игромании люди могут тратить сбережения свои и близких, почти не осознавая всех последствий. После этого они рискуют остаться ни с чем, и это опасно.

"Кроме того, мы таким образом можем обезопасить людей от мошеннических схем, если кто-то воспользуется персональными данными или другими сведениями, лишит гражданина средств к существованию", – отметил Ревенко.

Другой соавтор законопроекта, зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков в беседе с Москвой 24 назвал документ своевременным.

"В последнее время я получал множество обращений граждан, которые просто кричали о том, что есть такая проблема, как лудомания (игровая зависимость – Прим. ред.), с ней надо что-то делать", – сказал Бурлаков.

Депутат подчеркнул, что подобные меры давно действуют во многих странах. По его словам, россиянам нужно бороться с зависимостью, ограничивать свои действия и возможное негативное влияния азартных игр.

Путь к разорению

Зависимость от игр часто возникает у мужчин и женщин, склонных к власти и перфекционизму. Об этом Москве 24 рассказала директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук. По ее словам, такие люди склонны доводить дело до конца и не отвлекаться от процесса, так как их учили подобному с детства. Эти качества в итоге и проявляются во время азартных игр, объяснила эксперт.

Также Смолярчук озвучила четыре стадии лудомании:



первая – человек просто проявляет интерес к казино и ставкам;

вторая – возникновение материального любопытства и интерес к выигрышам;

третья – спортивная злость из-за регулярных проигрышей и желание "отыграться";

четвертая – появление гормональной зависимости от игры.

Проблема становится очевидной, когда тон человека становится отстраненным, а его поведение – странным. Кроме того, из дома начинают пропадать большие деньги.

"Это вскрывается на четвертой стадии, когда человек имеет тяжелую форму гормональной тяги к победе", – подчеркнула Ирина Смолярчук.





Ирина Смолярчук директор антикризисного психологического центра, психоаналитик На четвертой стадии человек химически зависим от эндорфиновых всплесков, он становится рабом процесса. В этот момент ему все равно, выиграет он или нет, кто его партнеры и соперники, сколько он тратит, стоит ли оно того. Он играет, только чтобы испытать наркотическое удовольствие. По сути, ведет себя как животное.

В подобных случаях самозапрета на азартные игры будет недостаточно. Если есть подобная проблема, необходима консультация специалиста, заключила психоаналитик.