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29 июня, 17:36

Происшествия

Сухая трава загорелась в Алуште на площади 1 гектар

Фото: 123RF/ilstock21

Сухая трава загорелась в поселке Лазурное в городском округе Алушта на площади 1 гектар, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Уточняется, что тушению возгорания мешает труднодоступная местность, скальный массив и порывистый ветер до 12 метров в секунду. К ликвидации пожара привлекаются 151 человек и 21 единица техники.

Ранее 7 построек сгорели из-за пожара на территории детского лагеря "Огонек" в Забайкалье. При этом пожарным удалось спасти три здания и ликвидировать открытое горение. Также сотрудники МЧС России вывели персонал с загоревшейся территории.

Детей в учреждении не было. Сложность в тушении заключалась в низкой огнестойкости деревянных построек, сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду, а также в местонахождении лагеря, который находится в труднодоступном районе леса.

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