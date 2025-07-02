Новости регионов: маршрутка опрокинулась после ДТП на трассе в Подмосковье

В Подмосковье на трассе Суворово – Руза произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля Hyundai. После столкновения микроавтобус опрокинулся. По данным МВД по Московской области, пострадала одна пассажирка, ее госпитализировали. Полиция выясняет причины аварии.

В Забайкалье сильные ливни привели к подтоплению около 50 участков в четырех населенных пунктах. Спасатели эвакуировали пять человек, включая троих детей. В регионе поврежден мост на трассе, сейчас МЧС укрепляет берега реки Унгур. Объявлен режим повышенной готовности.

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