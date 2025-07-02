Один человек погиб в результате столкновения двух фур на трассе М5 в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

На 134-м километре автодороги М5 "Урал" произошло столкновение двух грузовых автомобилей, двигавшихся в сторону Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Подмосковью.

По информации ведомства, в результате ДТП один из водителей скончался от полученных травм в машине скорой помощи.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Ранее четырехлетнюю девочку насмерть придавила часть стены, в которую врезался автомобиль в селе Новогеоргиевка Дагестана. По информации полиции, водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением.

Кроме того, четверо россиян погибли в ДТП под Минском. Виновником аварии оказался 25-летний водитель Mercedes в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.