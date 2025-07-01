9 автомобилей столкнулись на 69-м километре МКАД

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На 69-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись 9 машин. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте задействованы оперативные службы города. Обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших выясняются. В департаменте транспорта предупредили, что движение в районе аварии затруднено на 3,5 километра. В связи с этим водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

В свою очередь, в оперативных службах заявили ТАСС, что на указанном участке МКАД попали в ДТП 11 машин – 3 грузовых и 8 легковых.

Ранее четыре автомобиля попали в аварию на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Лефортовском тоннеле. В связи этим движение в районе аварии было затруднено. Именно поэтому автомобилистов просили выбирать пути объезда.

