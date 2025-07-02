Один человек погиб в результате ДТП с грузовиком на МКАД

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

На 33-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло ДТП, в котором погиб один человек. Об этом сообщает телеграм-канал столичной Госавтоинспекции.

Водитель автомобиля Volkswagen столкнулся с грузовым автомобилем FAW, который двигался в попутном направлении. В результате 26-летний мужчина за рулем легковушки скончался на месте.

В Госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости сохранять внимательность на дороге. Рекомендуется выбирать безопасную дистанцию и быть осторожнее при совершении маневров.

Ранее один человек погиб в результате столкновения двух фур на 134-м километре автодороги М5 "Урал" в Подмосковье. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Еще одно ДТП произошло под Минском. Там погибли четверо россиян, включая двух детей. Виновником аварии оказался 25-летний водитель Mercedes в состоянии алкогольного опьянения.

