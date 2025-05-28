Москвича привлекли к ответственности за опасную езду на моноколесе

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Полиция привлекла мужчину к административной ответственности за опасную езду на моноколесе на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, мужчина на моноколесе не раз перестраивался перед движущимися машинами на Аргуновской улице, создавая таким образом опасные условия для водителей. Кроме того, он передвигался на средстве индивидуальной мобильности без защитной экипировки, в том числе без шлема.

В результате 45-летнего мужчину, нарушавшего правила дорожного движения, задержали сотрудники Госавтоинспекции. На москвича был составлен административный протокол по статье "Нарушение ПДД лицом, управляющим велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующем в процессе дорожного движения".

Ранее пользователя, двигавшегося на арендованном самокате по МКАД, оштрафовали, а его аккаунт заблокировали. В столичном Дептрансе пояснили, что такими действиями мужчина подверг опасности свою жизнь, а также жизни водителей и пассажиров.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что штрафы выписываются пользователям за нарушения правил безопасного вождения и условий использования сервиса, а блокировка производится за аренду несовершеннолетними, систематические или грубые нарушения ПДД.

