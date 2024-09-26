Пользователи самокатов в Москве получили 7 тысяч штрафов за проезд по пешеходному переходу

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Семь тысяч штрафов получили пользователи самокатов в Москве за проезд по пешеходному переходу с начала сезона, рассказал заммэра Максим Ликсутов.

"Неспешивание на пешеходном переходе – одно из самых частых нарушений, которое фиксируют сотрудники Ситуационного центра ЦОДД", – цитируют вице-мэра в телеграм-канале столичного Дептранса.

По его словам, они следят за дорожной ситуацией в режиме онлайн по камерам 24/7. Кроме того, безопасность также контролируют сотрудники Гоставтоинспекции и операторы сервисов аренды электросамокатов, которые проводят ежедневные рейды.

В ведомстве пояснили, чем опасно неспешивание. Так, на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля может не успеть среагировать, если человек слишком быстро появится на дороге.

Помимо этого, всего со старта сезона операторы аренды выписали 132 тысячи штрафов и заблокировали 127 тысяч аккаунтов. Штрафы приходят за нарушение правил безопасного вождения, а блокировка происходит из-за аренды самокатов несовершеннолетними, системных и грубых нарушений ПДД, уточнил Ликсутов.

Камеры ЦОДД с нейросетью фиксируют разные нарушения. Они распознают тех, кто не спешивается на пешеходных переходах, ездит на самокатах вдвоем, а также не использует велополосу при ее наличии и ездит по велополосе во встречном направлении.

Ранее министерство транспорта России выступило с инициативой об ограничении скорости средств индивидуальной мобильности (СИМ) рядом с пешеходами до 10 километров в час. По мнению представителей министерства, принятие такого решения позволит устранить существующие в данный момент пробелы в части использования СИМ.

Кроме того, ведомство предлагает ввести отдельные правила об остановке и стоянках СИМ, а также установить запрет на перевозку пассажиров на этих средствах передвижения. Помимо того, может быть введено понятие "лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности", что позволит отнести пользователей СИМ к водителям.