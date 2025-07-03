Новости регионов: пожар произошел в жилом доме в Сочи

Крупный пожар произошел в Сочи в ночь на 3 июля. На Шоссейной улице загорелся многоэтажный дом в жилом комплексе "Хоста Сити". Прибывшие пожарные вывели в безопасное место 120 человек, в том числе 20 детей, и ликвидировали пожар. Огонь успел распространиться на 20 квадратных метров.

Тем временем на Снеговой улице во Владивостоке тушат загоревшийся склад. Пламя локализовали на площади 500 квадратных метров.

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