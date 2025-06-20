Путин: видеонаблюдение с ИИ позволило снизить число правонарушений в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Внедрение систем искусственного интеллекта (ИИ) позволило снизить число преступлений в Москве. Такое заявление сделал Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В ходе выступления глава государства поднял тему экономической эффективности обеспечения безопасности. По его словам, успешными примерами в этой области стали внедрение системы видеонаблюдения с ИИ, а также применение недорогих БПЛА, продемонстрировавших эффективность в поражении дорогостоящей техники.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов мира. По его словам, за последние 13 лет общее число квартирных краж в городе сократилось в 35 раз, разбоев – в 10 раз, а грабежей – в 14 раз.

Как указывал градоначальник, значительный вклад в достижение таких результатов внесла городская система видеонаблюдения.