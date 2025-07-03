Новости мира: мощные ливни затопили тайскую Паттайю

Сильный ливень обрушился на тайский курорт Паттайя, вызвав наводнение и сбои в работе города. Уровень воды на дорогах поднялся более чем на 20 сантиметров. Потоки смывали припаркованные мотоциклы и автомобили, однако обошлось без серьезных разрушений и пострадавших.

Между тем мощная пылевая буря пронеслась по долине Лас-Вегаса в американском штате Невада. Скорость ветра превышала 110 километров в час. Он валил деревья, срывал крыши, обрывал провода, повредил почти 50 опор линий электропередачи и даже стал причиной пожара, в котором погибли животные.

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