Скорая помощь столкнулась с автомобилем в Троицке

Фото: телеграм-канал "На МКАДе ДТП МОСКВА"

Три человека госпитализированы после столкновения скорой помощи и легкового автомобиля на Калужском шоссе в Троицке, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения столицы.

По данным ведомства, в результате аварии пострадали пять человек. Трое были доставлены в медучреждение без серьезных травм, и еще двое отказались от госпитализации.

В ведомстве уточнили, что автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи, когда выезжал со второстепенной дороги, авария произошла не по вине водителя последней. Он следовал по главной дороге и не нарушил правил дорожного движения.

В машине скорой помощи в момент ДТП не было пациентов, добавили в департаменте.

Ранее на 33-м километре МКАД водитель автомобиля Volkswagen столкнулся с грузовым автомобилем FAW, который двигался в попутном направлении. В результате 26-летний мужчина за рулем легковушки скончался на месте.

До этого человек погиб после столкновения двух грузовых автомобилей на 134-м километре автодороги М-5 "Урал". Один водитель скончался от полученных травм в машине скорой помощи.