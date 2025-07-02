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02 июля, 07:30

Происшествия

Новости мира: лесные пожары охватили Каталонию

Новости мира: лесные пожары охватили Каталонию

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Каталонию охватили природные пожары. Огонь прошел уже почти 2 тысячи гектаров территории и в некоторых местах приблизился к населенным пунктам. Ситуацию осложняет ветреная и жаркая погода.

Тем временем в Стамбуле прошел митинг сторонников оппозиционной Республиканской народной партии. Демонстрацию приурочили к 100 дням со дня ареста мэра города Экрема Имамоглу. Организаторы акции сообщили, что собрали уже более 20 миллионов подписей в поддержку Имамоглу как кандидата в президенты. В итоге все закончилось столкновениями с полицией, которая применила перцовый газ. Нескольких демонстрантов задержали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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