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16 июня, 07:15

Происшествия

В жилом комплексе "Кронштадтский 14" на севере Москвы прорвало трубу с горячей водой

В жилом комплексе "Кронштадтский 14" на севере Москвы прорвало трубу с горячей водой

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В одном из домов жилого комплекса "Кронштадтский 14" на севере Москвы произошла авария. По предварительным данным, на 17-м этаже прорвало трубу с горячей водой. Кипяток затопил квартиры и лифты, подъезд наполнился густым паром – дышать было невозможно, рассказали жильцы.

На место прибыли аварийные службы, началась эвакуация. Людей вывели из подъезда для обеспечения безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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