16 июня, 07:15Происшествия
В жилом комплексе "Кронштадтский 14" на севере Москвы прорвало трубу с горячей водой
В одном из домов жилого комплекса "Кронштадтский 14" на севере Москвы произошла авария. По предварительным данным, на 17-м этаже прорвало трубу с горячей водой. Кипяток затопил квартиры и лифты, подъезд наполнился густым паром – дышать было невозможно, рассказали жильцы.
На место прибыли аварийные службы, началась эвакуация. Людей вывели из подъезда для обеспечения безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.