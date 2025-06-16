В жилом комплексе "Кронштадтский 14" на севере Москвы прорвало трубу с горячей водой

В одном из домов жилого комплекса "Кронштадтский 14" на севере Москвы произошла авария. По предварительным данным, на 17-м этаже прорвало трубу с горячей водой. Кипяток затопил квартиры и лифты, подъезд наполнился густым паром – дышать было невозможно, рассказали жильцы.

На место прибыли аварийные службы, началась эвакуация. Людей вывели из подъезда для обеспечения безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.