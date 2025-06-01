Утечка горячей воды из-за гидравлических испытаний произошла в Москве

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Утечка горячей воды произошла на Ярцевской улице Москвы из-за проведения гидравлических испытаний. Об этом сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства столицы.

Вытекание воды на трубопроводе уже локализовано. Городские службы выполняют необходимые работы по ликвидации скопления воды, уточнили в ведомстве.

"Сразу после окончания отопительного сезона начинается подготовка к следующему осенне-зимнему периоду. Одна из необходимых мер – гидравлические испытания, во время которых отдельные участки трубопроводов по очереди выводят из эксплуатации и повышают в них давление", – говорится в сообщении.

Как пояснили в комплексе городского хозяйства, проводимые работы позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей.

В связи с утечкой воды было перекрыто движение на Ярцевской улице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "МОЭК".

Во Владивостоке в конце апреля фонтан воды из аварийной трубы достиг девятого этажа. В социальных сетях распространились кадры порыва, случившегося на сети водоснабжения. На них было видно, как вода заливает окна и балконы на верхних этажах.