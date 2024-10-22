Киллеру обещали 20 млн руб за убийство помощника депутата Госдумы в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Заказчик готов был заплатить киллеру 20 миллионов рублей за убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева в Московской области, передает пресс-служба СК РФ по области.

Следствие установило, что планы по убийству были построены в сентябре 2024 года. Заказчик обратился к знакомому, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, и предложил за денежное вознаграждение совершить убийство, на что тот согласился.

При этом киллер получил предоплату в размере 500 тысяч рублей, пистолет с глушителем, фотографии, а также всю имеющуюся информацию о жертве. Еще правоохранители выяснили, что злоумышленник выслеживал потерпевшего и наблюдал за ним на протяжении месяца.

В ведомстве добавили, что установить личность киллера удалось благодаря тщательному осмотру места преступления, обнаружению и изъятию генетических следов нападавшего. В данный момент продолжается расследование уголовного дела.

Покушение на Аликхаджиева произошло вечером 10 октября в деревне Лапино подмосковного городского округа Одинцово. По версии следствия, неизвестный выстрелил в бывшего зампреда правительства Ингушетии четыре раза и скрылся. Аликхаджиев получил два огнестрельных ранения и был госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Расследование дела находится на контроле у подмосковной прокуратуры.

Полиция 22 октября задержала подозреваемых в преступлении, предполагаемых исполнителя и заказчика. Обоих мужчин доставили в отделы следственных органов.

Алихаджиев занимал посты главы администрации Шалинского района Чечни, а также первого зампредседателя Госсовета Чечни. Сейчас он является помощником депутата Госдумы и экс-командующего Воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Владимира Шаманова.