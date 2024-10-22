Задержаны двое подозреваемых в покушении на помощника депутата Алихаджиева

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Полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в покушении на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева в Московской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В частности, задержаны предполагаемые исполнитель и заказчик покушения на убийство, совершенного 10 октября в деревне Лапино Одинцовского городского округа. Обоих мужчин доставили в отделы следственных органов.

О покушении на Аликхаджиева стало известно утром 11 октября. Сам инцидент произошел накануне в деревне Лапино подмосковного городского округа Одинцово.

По версии следствия, неизвестный выстрелил в Аликхаджиева четыре раза и скрылся. Мужчина получил два огнестрельных ранения и был госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Расследование дела находится на контроле у подмосковной прокуратуры.

Алихаджиев занимал посты главы администрации Шалинского района Чечни, а также первого зампредседателя Госсовета Чечни. Сейчас он является помощником депутата Госдумы и экс-командующего Воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Владимира Шаманова.