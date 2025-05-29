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29 мая, 11:30

Политика

Новости мира: митинг против президента Турции Эрдогана прошел в Стамбуле

Новости мира: митинг против президента Турции Эрдогана прошел в Стамбуле

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Очередной оппозиционный митинг против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прошел в Стамбуле. Люди пели песни, держали в руках телефоны с зажженными фонариками, а также портреты главного политического соперника главы государства – мэра города Экрема Имамоглу. Его арест 19 марта спровоцировал крупнейшие протесты в Турции за десятилетия.

В Восточном Иерусалиме прошел межконфессиональный марш под лозунгом "Единодушно требуем справедливости". Так участники отметили 600 дней войны между Израилем и ХАМАС, призывая к миру и равенству. Террористы палестинской организации и сопровождавшие их жители сектора Газа напали на Израиль 7 октября 2023 года. В результате самого масштабного теракта в истории страны были убиты около 1 400 человек и еще более 250 захвачены в заложники. В ответ израильская армия начала масштабную операцию в Газе, а правительство впервые с 1973 года объявило состояние войны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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