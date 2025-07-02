Шесть человек пострадали в результате ДТП в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Такси и автомобиль каршеринга марки Chery столкнулись в районе дома 99 на Комсомольском проспекте в Москве. В результате пострадали шесть человек, сообщила столичная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

Как уточнило ведомство, они получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Кроме того, произошедшее взяла под контроль прокуратура Центрального административного округа столицы.

По данным пресс-службы Дептранса Москвы, движение в районе ДТП не затруднено.

Ранее авария произошла на 33-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД). Водитель автомобиля Volkswagen столкнулся с грузовым автомобилем FAW, который двигался в попутном направлении. В результате 26-летний мужчина за рулем легковушки скончался на месте.

