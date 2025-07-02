02 июля, 10:54Происшествия
Шесть человек пострадали в результате ДТП в центре Москвы
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"
Такси и автомобиль каршеринга марки Chery столкнулись в районе дома 99 на Комсомольском проспекте в Москве. В результате пострадали шесть человек, сообщила столичная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.
Как уточнило ведомство, они получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства случившегося.
Кроме того, произошедшее взяла под контроль прокуратура Центрального административного округа столицы.
По данным пресс-службы Дептранса Москвы, движение в районе ДТП не затруднено.
Ранее авария произошла на 33-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД). Водитель автомобиля Volkswagen столкнулся с грузовым автомобилем FAW, который двигался в попутном направлении. В результате 26-летний мужчина за рулем легковушки скончался на месте.
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