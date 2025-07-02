Причиной возгорания двух автомобилей в центре Москвы могла стать техническая неисправность

По предварительным данным, причиной пожара двух автомобилей в центре Москвы могла стать техническая неисправность одной из легковушек. Автоэксперты объясняют, что подобные случаи могут быть связаны с перегревом двигателя, утечкой масла или повреждением патрубков.

В результате происшествия одна машина выгорела полностью, у другой повреждена передняя часть. По информации МЧС, обошлось без пострадавших. Окончательные причины возгорания выясняют специалисты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.