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03 июля, 06:02

Происшествия

Крупный пожар на свалке отходов лесопиления в Красноярском крае ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС Красноярского края"

Крупный пожар на свалке отходов лесопиления в Лесосибирске Красноярского края ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В ведомстве уточнили, что возгорание было полностью потушено в 08:05 по местному времени (04:05 по московскому времени) 3 июля. По предварительной информации, пожар произошел из-за самовозгорания веществ и материалов свалки (щепы).

О возгорании на свалке стало известно утром 2 июля. По данным МЧС, огонь быстро распространился на 6 тысяч квадратных метров из-за ветра и высокой горючей нагрузки.

Ранее несколько гаражей сгорело в кооперативе на севере Москвы. Пожарным удалось локализовать и ликвидировать огонь на площади 120 квадратных метров.

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