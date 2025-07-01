01 июля, 07:30Происшествия
На западе Турции зафиксировано более 150 лесных пожаров
На западе Турции продолжаются масштабные лесные пожары. За последние дни зарегистрировано более 150 возгораний, и очаги зафиксированы в том числе в популярных туристических регионах – Измире, Анталье, Айдыне и Манисе.
Сильная жара, засуха и порывистый ветер только усиливают распространение огня, поэтому вероятность скорого прекращения стихии невелика. В некоторых районах пламя вплотную подошло к жилым домам, жители эвакуированы, а в ряде случаев огонь затронул и автомобильный рынок, и сельскохозяйственные угодья.
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