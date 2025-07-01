На западе Турции зафиксировано более 150 лесных пожаров

На западе Турции продолжаются масштабные лесные пожары. За последние дни зарегистрировано более 150 возгораний, и очаги зафиксированы в том числе в популярных туристических регионах – Измире, Анталье, Айдыне и Манисе.

Сильная жара, засуха и порывистый ветер только усиливают распространение огня, поэтому вероятность скорого прекращения стихии невелика. В некоторых районах пламя вплотную подошло к жилым домам, жители эвакуированы, а в ряде случаев огонь затронул и автомобильный рынок, и сельскохозяйственные угодья.

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