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01 июля, 07:30

Происшествия

На западе Турции зафиксировано более 150 лесных пожаров

На западе Турции зафиксировано более 150 лесных пожаров

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На западе Турции продолжаются масштабные лесные пожары. За последние дни зарегистрировано более 150 возгораний, и очаги зафиксированы в том числе в популярных туристических регионах – Измире, Анталье, Айдыне и Манисе.

Сильная жара, засуха и порывистый ветер только усиливают распространение огня, поэтому вероятность скорого прекращения стихии невелика. В некоторых районах пламя вплотную подошло к жилым домам, жители эвакуированы, а в ряде случаев огонь затронул и автомобильный рынок, и сельскохозяйственные угодья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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