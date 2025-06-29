Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июня, 08:45

Происшествия

Новости мира: самолет потерпел крушение во Франции

Новости мира: самолет потерпел крушение во Франции

Количество жалоб на повреждения авто вандалами выросло в 1,5 раза в Москве

Новости регионов: утечка газа произошла в магазине во Владивостоке

Неизвестный выстрелил из пневматики по пуделю, которого выгуливала хозяйка

Столичную семью выселят из квартиры из-за признания покупки жилья недействительной

Таксист сбил ребенка в подмосковном Одинцове

Дети угнали двухэтажный автобус в торговом центре в Подмосковье

Грузовик опрокинулся в Южном Бутове

Новости регионов: причиной крушения Як-18Т в Коломне мог стать отказ двигателя

Дети врезались на мини-автобусе в витрину магазина в столичном ТЦ

Спасатели, пожарные и аварийные бригады прибыли к месту крушения самолета во Франции. Район оцепили – там уже работают специалисты. Как сообщили местные власти, самолет рухнул вскоре после взлета в жилом районе. В результате ЧП все три человека, которые находились на борту, погибли. На земле разрушений нет.

Тем временем в Китае началась очистка самой длинной и многоводной реки Евразии – Ян-цзы. Тонны мусора с поверхности воды собирают специальные лодки. В настоящее время отходов особенно много, так как июнь – это сезон наводнений и ливней. Собранный мусор отправляют на переработку на заводы, затем его сжигают и преобразуют в энергию. Кроме того, экологи контролируют качество воды в реке. Специалисты берут пробы и проводят исследования в лаборатории.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомэкологиявидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика