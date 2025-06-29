Новости мира: самолет потерпел крушение во Франции

Спасатели, пожарные и аварийные бригады прибыли к месту крушения самолета во Франции. Район оцепили – там уже работают специалисты. Как сообщили местные власти, самолет рухнул вскоре после взлета в жилом районе. В результате ЧП все три человека, которые находились на борту, погибли. На земле разрушений нет.

Тем временем в Китае началась очистка самой длинной и многоводной реки Евразии – Ян-цзы. Тонны мусора с поверхности воды собирают специальные лодки. В настоящее время отходов особенно много, так как июнь – это сезон наводнений и ливней. Собранный мусор отправляют на переработку на заводы, затем его сжигают и преобразуют в энергию. Кроме того, экологи контролируют качество воды в реке. Специалисты берут пробы и проводят исследования в лаборатории.

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