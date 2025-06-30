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30 июня, 07:15

Происшествия

Автомобиль вспыхнул на 72-м километре МКАД

Автомобиль вспыхнул на 72-м километре МКАД

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Автомобиль загорелся ночью 30 июня на 72-м километре МКАД. По предварительным данным, водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в поливомоечную машину, в результате чего началось возгорание.

Из-за пожара на участке автодороги было затруднено движение. На месте ЧП работали спасатели, которые потушили огонь. В настоящий момент движение восстановлено, информация о пострадавших не поступала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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