NDTV: число погибших в катастрофе самолета Air India в Индии выросло до 274

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Количество жертв в результате катастрофы самолета авиакомпании Air India в городе Ахмедабад в индийском штате Гуджарат выросло до 274, передает телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.

Это число включает только тех, чьи тела найдены и доставлены в морг больницы Ахмедабада, в котором хранятся и идентифицируются останки жертв катастрофы.

Из них 241 человек, состоящие из пассажиров и членов экипажа, погибли в самом лайнере. Еще 33 скончались на месте ЧП. Среди них оказались жители Ахмедабада, в том числе 10 студентов-медиков, находившихся в общежитии медицинского колледжа, на которое упал самолет.

По информации журналистов, в результате катастрофы также погибли и другие люди, которые находились в районе падения борта. Среди них были торговцы готовой едой и напитками, ежедневно работавшие неподалеку.

Все тела погибших, найденные спасателями, сейчас в больнице Ахмедабада. Там специалисты проводят работу по опознанию останков.

"Круглосуточно работают 36 врачей-патологоанатомов, проводя анализы ДНК и другие идентификационные процедуры. Сегодня (14 июня. – Прим. ред.) больница выдала семьям восемь идентифицированных тел местных жителей, погибших в результате катастрофы авиалайнера", – говорится в сообщении.

О трагедии стало известно 12 июня. Воздушное судно Boeing 787 Dreamliner 12 июня упало на жилой квартал на западе Индии через некоторое время после начала полета. Самолет рухнул на территорию медицинского колледжа BJ и гражданской больницы.

На борту самолета находились 242 человека, включая 12 членов экипажа. При этом в аварии выжил один человек, который в настоящий момент проходит лечение в больнице.