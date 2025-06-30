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30 июня, 12:30

Туризм

Эксперт рассказал о рисках для туристов на фоне пожаров в Турции

Эксперт рассказал о рисках для туристов на фоне пожаров в Турции

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Город Измир является туристическим регионом Турции, однако в настоящее время там зафиксированы лесные пожары. Эксперт центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин рассказал о рисках для российских туристов, планирующих туда поездку.

Специалист назвал ситуацию в Турции непростой. Для путешественников риски связаны с задымлением. По словам Куксина, ранее ветер уносил дым на юг и запад страны, однако направление воздушных потоков изменилось, и люди могут оказаться в зоне активного задымления.

Эксперт напомнил также о правилах пожарной безопасности. Он рекомендовал не разводить костры и не курить в лесу, чтобы не стать причиной пожаров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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