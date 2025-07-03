"Газель" зажало между двумя грузовиками после столкновения на трассе М-4

Фото: телеграм-канал "МБУ АР "УПЧС" (112 Аксайского района)"

Два грузовика и "Газель" столкнулись на трассе М-4 "Дон" в районе города Аксай Ростовской области. Последняя с людьми оказалась зажата, сообщается в телеграм-канале районного управления по предупреждению и ликвидации ЧС.

Уточняется, что авария произошла на 1059-м километре трассы. В результате столкновения автомобилей, которые двигались попутно, пострадали трое пассажиров зажатой "Газели". Женщина 1987 года рождения и ребенок 2015 года рождения были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

"Третий несовершеннолетний пассажир 2012 года рождения, который получил легкие травмы и был осмотрен медиками, после согласования с законными представителями от госпитализации отказался", – уточняется в сообщении.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, пожарной и дорожной служб.

Ранее в Москве движение на Ленинградском шоссе было частично перекрыто в сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) из-за аварии. Там столкнулись автомобиль и мотоцикл. На месте работали оперативные службы города.

