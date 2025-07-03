Движение на Ленинградском шоссе частично перекрыли из-за ДТП

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Автомобильное движение на Ленинградском шоссе частично перекрыто в сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) из-за аварии. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"На Ленинградском шоссе (в районе дома 33) произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и обстоятельствах аварии уточняется. Движение затруднено, поэтому водителей призвали объезжать этот участок другими путями.

Ранее грузовик сгорел на внутренней стороне 76-го километра МКАД. ЧП произошло в районе Левобережной улицы, неподалеку от дома 38А. На месте происшествия были задействованы оперативные службы города.

Кроме того, на 33-м километре МКАД произошло ДТП, в котором погиб один человек. Водитель Volkswagen столкнулся с грузовым автомобилем FAW, который двигался в попутном направлении. В результате 26-летний мужчина за рулем легковушки скончался на месте.

