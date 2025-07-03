Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 18:35

Происшествия

Грузовик сгорел на 76-м километре МКАД

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Видео: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Грузовик сгорел на внутренней стороне 76-го километра МКАД. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Инцидент произошел в районе Левобережной улицы, недалеко от дома 38А. На месте происшествия задействованы оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших выясняются.

В департаменте предупредили, что движение в районе места происшествия затруднено. В связи с этим водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее на парковке в подмосковном селе Акулове сгорели 13 машин. Прибывшим к месту происшествия сотрудникам МЧС удалось локализовать открытое горение легковых автомобилей.

По данным региональной прокуратуры, очаг возгорания находился в первом ряду. Ведомство взяло на контроль выяснение причин пожара, а также ход и результаты проверки, проводимой по факту случившегося.

В центре Москвы сгорели две припаркованные машины

Читайте также


происшествияДТПпожаргород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика