ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло на Перовской эстакаде

Фото: depositphotos/svedoliver

Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Перовской эстакаде в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным департамента, на месте ЧП работают оперативные службы города. Уточняются все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших.

В Дептрансе добавили, что движение в сторону области затруднено, и посоветовали водителям выбирать пути объезда.

Ранее в центре Москвы столкнулись такси и автомобиль каршеринга марки Chery. ДТП произошло в районе дома 99 на Комсомольском проспекте. В результате аварии пострадали шесть человек, они получили травмы разной степени тяжести. Произошедшее взяла под контроль прокуратура Центрального административного округа.