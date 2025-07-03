Рецидивист задержан за серию краж в Подмосковье

Видео: телеграм-канал "Росгвардия. Московская область"

В подмосковном Пушкине задержали рецидивиста, который совершил серию краж в торговом центре, сообщили в телеграм-канале главного управления Росгвардии по Московской области.

По данным ведомства, злоумышленник взял с собой вместительный пакет и отправился в гипермаркет, где похитил колбасу и две упаковки красной рыбы. В алкомаркете он украл две бутылки коньяка, в магазине одежды – джинсы.

Хищения по камерам видеонаблюдения заметили работники службы безопасности, уйти с неоплаченными товарами у мужчины не получилось. На выходе его ждали сотрудники вневедомственной охраны.

Выяснилось, что злоумышленник уже был судим за причинение вреда здоровью, угрозу убийством и незаконный оборот наркотиков. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее в Москве задержали сотрудника магазина, который украл 92 приставки и VR-шлема. Пропажу заметил владелец торговой точки после инвентаризации. Оказалось, что 20-летний молодой человек, работавший на складе, 68 раз украл технику, которую продал через сайт бесплатный объявлений. Нанесенный ущерб превысил 3 миллиона рублей. Сейчас москвич находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 5 лет лишения свободы.