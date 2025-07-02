Работник магазина задержан за кражу 92 приставок и VR-шлемов в Москве

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Правоохранители задержали сотрудника магазина, который украл игровые приставки и шлемы виртуальной реальности в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел на складе магазина, который находится на Мясницкой улице. Пропажу 92 приставок и VR-шлемов заметил владелец торговой точки после инвентаризации. Он и обратился в полицию.

В результате злоумышленника задержали на Нижегородской улице. Им оказался 20-летний москвич, который работал на складе в этом магазине. По данным ведомства, в период с мая 2024-го по февраль 2025 года молодой человек 68 раз украл технику, которую после продал через сайт бесплатных объявлений. Полученные в результате сделок деньги он потратил. Нанесенный им ущерб превысил 3 миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о краже, которые впоследствии будут объединены в одно производство. Злоумышленник в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее у фермера в Воронежской области была похищена молочная продукция, общая стоимость которой составила более 20 миллионов рублей. По данным регионального МВД, водители, которые возили молоко на завод, останавливались, и в этот момент их сообщники перекачивали часть продукции из цистерн в другие емкости.

После этого злоумышленники направляли продукцию в гараж местного бизнесмена в Лискинском районе, который перепродавал товар другому предприятию. В результате были задержаны пять местных жителей. По факту произошедшего возбуждено дело о краже в особо крупном размере. Двоих фигурантов дела арестовали, а остальным был избран запрет определенных действий.