Подозреваемый в краже сумки задержан в центре Москвы

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Полицейские столичного района Хамовники задержали 67-летнего мужчину, подозреваемого в краже сумки 20-летней москвички, передает пресс-служба МВД РФ по Москве.

Как выяснили правоохранители, потерпевшая приехала в Кропоткинский переулок на фотосессию и оставила сумку с вещами у гаражной двери одного из зданий. Завершив съемку, она обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

Проведя необходимые мероприятия, они задержали подозреваемого, которым оказался 67-летний приезжий из Орловской области. Он временно проживал в столице и числился сотрудником сферы коммунального хозяйства.

Украденную сумку злоумышленник использовал по своему усмотрению, добавили в ведомстве.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемому было предъявлено обвинение и избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Как уточнили в ведомстве, максимальное наказание по этой статье предполагает до двух лет лишения свободы.

Ранее столичные оперативники задержали подозреваемого в краже золотой цепочки у женщины. Действия злоумышленника запечатлела камера наблюдения в автобусе в Бибиреве. Он подошел к пассажирке и начал с ней разговаривать.

При следующей остановке автобуса подозреваемый сорвал с шеи собеседницы украшение с кулоном и убежал. Цепочку мужчина успел продать, однако правоохранителям удалось найти злоумышленника.