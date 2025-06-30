30 июня, 12:17Происшествия
Подозреваемый в краже сумки задержан в центре Москвы
Как выяснили правоохранители, потерпевшая приехала в Кропоткинский переулок на фотосессию и оставила сумку с вещами у гаражной двери одного из зданий. Завершив съемку, она обнаружила пропажу и обратилась в полицию.
Проведя необходимые мероприятия, они задержали подозреваемого, которым оказался 67-летний приезжий из Орловской области. Он временно проживал в столице и числился сотрудником сферы коммунального хозяйства.
Украденную сумку злоумышленник использовал по своему усмотрению, добавили в ведомстве.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемому было предъявлено обвинение и избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Как уточнили в ведомстве, максимальное наказание по этой статье предполагает до двух лет лишения свободы.
Ранее столичные оперативники задержали подозреваемого в краже золотой цепочки у женщины. Действия злоумышленника запечатлела камера наблюдения в автобусе в Бибиреве. Он подошел к пассажирке и начал с ней разговаривать.
При следующей остановке автобуса подозреваемый сорвал с шеи собеседницы украшение с кулоном и убежал. Цепочку мужчина успел продать, однако правоохранителям удалось найти злоумышленника.