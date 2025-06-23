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Новости

23 июня, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": оперативники задержали подозреваемого в краже золотой цепочки

"Московский патруль": оперативники задержали подозреваемого в краже золотой цепочки

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Столичные оперативники задержали подозреваемого в краже золотой цепочки у женщины. Действия злоумышленника запечатлела камера наблюдения в автобусе в Бибиреве. Он подошел к пассажирке и начал с ней разговаривать.

При следующей остановке автобуса подозреваемый сорвал с шеи собеседницы украшение с кулоном и убежал. Цепочку мужчина успел продать, однако правоохранителям удалось найти злоумышленника. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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