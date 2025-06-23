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23 июня, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": злоумышленники в Царицыне воровали товары из ПВЗ маркетплейса

"Московский патруль": злоумышленники в Царицыне воровали товары из ПВЗ маркетплейса

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Два злоумышленника в столичном Царицыне воровали заказы в пункте выдачи заказов маркетплейса. Один из них отвлекал менеджера ПВЗ, а второй под видом осмотра заказанного менял дорогостоящие товары на муляжи.

Схема мошенников попала на камеру наблюдения. Кадры помогли установить личности аферистов и собрать доказательную базу против них. Ущерб продавцу оценили в 120 тысяч рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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