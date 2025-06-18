ГД приняла закон об упрощении продажи квартир с маткапиталом

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Депутаты Госдумы утвердили в третьем, окончательном, чтении закон, согласно которому в РФ упрощается продажа квартир, купленных с использованием материнского капитала.

В пояснительной записке говорится, что ранее семьи, которые использовали маткапитал на первоначальный взнос по ипотеке, либо на частичное погашение кредита, сталкивались с проблемой, если хотели продать такое жилье и приобрести более подходящую квартиру.

Для разрешения такой сделки в продаваемом жилье нужно всем членам семьи выделить доли, включая самого ребенка, на которого выдавалась субсидия. Но до окончательного погашения ипотеки это нельзя было сделать.

Принятые депутатами изменения позволяют снять эту проблему. Теперь согласие залогодержателя не потребуется, так как обязанность по выделению долей с подобного жилья перейдет на новую квартиру. Нововведение будет действовать лишь тогда, когда приобретаемое жилище будет больше предыдущего по площади, либо его кадастровая цена будет выше.

Также орган Фонда пенсионного и социального страхования РФ в месячный срок после перечисления маткапитала будет уведомлять лиц о перечислении средств субсидии. Это касается тех, кто решил распорядиться частью маткапитала по выбранному направлению. В случае ежемесячных выплат орган будет уведомлять после перечисления последней выплаты.



Ранее Общественная палата России (ОП РФ) предложила увеличить маткапитал за рождение третьего ребенка или последующих детей с 450 тысяч до 1 миллиона рублей. Такие выплаты смогут получать семьи, в которых дети появились с 1 января текущего года.

Деньги предлагается выделять для погашения основного долга по ипотеке. Меры призваны стимулировать рождаемость у женщин в возрасте от 30 до 40 лет. Кроме того, ОП РФ предложила увеличить ежемесячное пособие для беременных до прожиточного минимума.

