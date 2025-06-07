В России сокращен срок рассмотрения заявления о распоряжении маткапиталом

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Срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала в России сокращен с 10 до 5 дней. Соответствующие поправки в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" подписал Владимир Путин. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Закон также сокращает с 5 дней до 48 часов срок рассмотрения ответа соответствующих инстанций на запрос Соцфонда России о предоставлении документов, необходимых для вынесения решения о распоряжении маткапиталом.

Более того, документ устанавливает норму о ведении учета лиц, которые имеют право на дополнительные меры господдержки, в Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере (ГИС ЕЦП). Соцфонд будет выносить решение о выдаче сертификата на основании информации из ГИС ЕЦП.

Между тем размер маткапитала в следующем году может увеличиться до 738 585,64 рубля на первого ребенка и 237 427,80 рубля – на второго, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, такие суммы возможно в случае инфляции 7% по итогам этого года.

Если темпы роста цен будут на уровне 8%, то размер маткапитала составит 745 488,31 рубля на первого ребенка и 239 646,75 рубля – на второго.