Молочная продукция на 20 млн рублей украдена у фермера в Воронежской области

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Молочная продукция, общая стоимость которой составляет более 20 миллионов рублей, была похищена у фермера в Воронежской области. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу МВД России.

По данным ведомства, водители, которые возили молоко на завод, останавливались, и в этот момент их сообщники перекачивали часть продукции из цистерн в другие емкости. После этого злоумышленники направляли продукцию в гараж местного бизнесмена в Лискинском районе, который перепродавал товар другому предприятию.

Скрывала действия злоумышленников, которые были реализованы в период с сентября 2024-го по апрель 2025-го, одна из сотрудниц завода. Соучастники преступления разбавляли оставшееся молоко водой, а женщина подтверждала соответствие качества продукции нормам.

В результате были задержаны пять местных жителей. По факту произошедшего возбуждено дело о краже в особо крупном размере, которая была совершена организованной преступной группой. Двоих фигурантов дела арестовали, а остальным был избран запрет определенных действий.

Правоохранители также провели обыски и изъяли три машины, оборудование, телефоны и документацию.

Ранее мужчина украл из магазина в Тольятти 44 плитки шоколада, а после съел все сладости. Их общая стоимость превысила 5 тысяч рублей. Личность злоумышленника была установлена с помощью камер видеонаблюдения.

В результате 38-летний местный житель, который ранее был судим за имущественные преступления, был задержан. Во время допроса он признал свою вину, сообщив, что все украденные плитки шоколада съел. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже.

