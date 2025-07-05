Отец футболиста Федора Смолова прокомментировал драку сына в кафе

Отец Федора Смолова впервые прокомментировал драку сына в "Кофемании". Михаил Смолов отметил, что узнал о происшествии только сегодня и уверен, что Федор – взрослый человек и сам разберется в своих делах.

По словам Михаила, на такое поведение у футболиста могли быть свои причины. Инцидент произошел еще 28 мая. По предварительной информации, конфликт в кафе спровоцировали другие посетители.

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