Новости регионов: ураганный ветер зафиксировали в Омске

Ураганный ветер зафиксировали в Омске. Очевидцы сняли на видео момент, как сильный порыв сорвал большой лист железа. Кроме того, из-за ветра деревья падали на автомобили. В настоящее время коммунальщики разбирают последствия стихии.

Фура врезалась в автомобиль такси в Твери. Водитель грузовой машины резко свернул на встречную полосу, так как на дорогу выбежала маленькая девочка. В результате лобового столкновения с легковушкой травмы получили водитель и пассажир такси. Выяснением обстоятельств ДТП занимаются правоохранители.

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