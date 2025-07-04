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04 июля, 07:15

Происшествия

BMW протаранил такси в центре Москвы и вылетел на тротуар

BMW протаранил такси в центре Москвы и вылетел на тротуар

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Серьезная авария произошла прошлой в ночь на 4 июля в центре Москвы. На Новой площади автомобиль BMW столкнулся с припаркованными такси. Водитель потерял управление и выехал на тротуар. При этом водителю одного из такси после удара потребовалась медицинская помощь.

Как сообщил официальный представитель таксопарка Станислав Семенов, автомобиль такси находился на специально отведенном парковочном месте. BMW, двигаясь по дороге, внезапно врезался в заднюю часть припаркованного автомобиля. По предварительным данным, у водителя такси диагностировали черепно-мозговую травму.

Очевидцы утверждают, что водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. После аварии он самостоятельно вышел из машины и скрылся в ближайшем пешеходном переходе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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