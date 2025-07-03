03 июля, 11:30Происшествия
Новости мира: футбольный матч в Новосибирске закончился кулачным боем
В Новосибирске во время футбольного матча любительских команд "Легион" и "Славянский фонд" произошла массовая драка. Матч и трансляцию остановили. В результате один из участников столкновения получил травмы и был госпитализирован.
В Петербурге сотрудники ФСБ предотвратили теракт. 23-летнюю девушку задержали во время попытки установить взрывное устройство под автомобилем работника оборонного предприятия. Как выяснилось, она действовала по заданию кураторов из Украины.
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