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Новости

03 июля, 11:30

Происшествия

Новости мира: футбольный матч в Новосибирске закончился кулачным боем

Новости мира: футбольный матч в Новосибирске закончился кулачным боем

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В Новосибирске во время футбольного матча любительских команд "Легион" и "Славянский фонд" произошла массовая драка. Матч и трансляцию остановили. В результате один из участников столкновения получил травмы и был госпитализирован.

В Петербурге сотрудники ФСБ предотвратили теракт. 23-летнюю девушку задержали во время попытки установить взрывное устройство под автомобилем работника оборонного предприятия. Как выяснилось, она действовала по заданию кураторов из Украины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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