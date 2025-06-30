Полиция задержала в Москве подозреваемого в обмане пенсионерки на 17,5 млн руб

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Столичные правоохранители задержали подозреваемого в обмане пенсионерки на 17,5 миллиона рублей, передает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей Владимира Васенина.

По его словам, 75-летней москвичке, проживающей в Гольянове, поступил звонок от неизвестных лиц. Они сообщили, что представляют компанию, занимающуюся установкой домофонов. Спустя время женщине пришло сообщение о том, что она общалась с мошенниками, которые оформили доверенность от ее имени.

Пенсионерка позвонила по указанному в сообщении номеру. Чтобы якобы сохранить деньги на счетах потерпевшей, собеседник потребовал от нее обналичить средства и перевести по реквизитам. Москвичка последовала указаниям и еще 3 миллиона рублей передала курьеру.

"После беседы с родственниками потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию", – добавил Васенин.

В ходе оперативно-разыскных действий правоохранители задержали подозреваемого на Новочеремушкинской улице. Им оказался 34-летний житель Челябинской области.

В процессе расследования стало известно, что мужчина занимался выводом средств, которые ранее пенсионерка перевела на банковские счета, и затем отправлял их сообщникам.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Суд принял решение о заключении фигуранта под стражу. В данный момент правоохранительные органы проводят проверку, чтобы выяснить, может ли злоумышленник быть причастен к другим преступлениям, а также установить личности его сообщников.

Ранее в Москве задержали группу лиц, подозреваемых в мошенничестве на 20 миллионов рублей. От действий преступников пострадало свыше 250 жителей столицы.

Злоумышленники в течение двух лет от имени партнера известных банков предлагали горожанам помощь в получении кредитов. Их жертвы приходили в офисы, заключали договоры на оказание услуг, но спустя какое-то время клиентам сообщали об их якобы плохой кредитной истории и принуждали немедленно оплатить услугу в полном объеме.